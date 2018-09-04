Ещё
Женская сборная России разгромила Боснию и Герцеговину в матче отбора на ЧМ-2019
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женская сборная России разгромила Боснию и Герцеговину в матче отбора на ЧМ-2019 

Чемпионат.com + ещё 2 54 минуты назад
В заключительном матче отборочного этапа чемпионата мира — 2019 женская сборная России одержала крупную победу над командой Боснии и Герцеговины (3:0). Дублем в составе российской национальной команды отметилась Елена Данилова. Россия — Босния и Герцеговина — 3:0 (3:0) Голы: Данилова, 13 (1:0); Данилова — пенальти, 18 (2:0); Кожникова, 45 (3:0). Россия: Щербак, Кожникова (к), Братко (Чернова, 69), Подшибякина, Абдуллина, Смирнова, Фёдорова, Данилова, Поздеева (Комиссарова, 46), Пантюхина, Коровкина (Гасанова, 75). Босния и Герцеговина: Харачич, Гаврич (Шишич, 63), Хасанбегович, Алексич, Спасоевич, Хаджич, Медич, Спахич (к) (Велагич, 85), Капетанович, Камерич (Шакотич, 68), Кршо.
Женская сборная России финишировала на третьем месте в таблице и не вышла на чемпионат мира.
Чемпионат.com: последние новости
Россиянки начали Кубок мира по водному поло в Сургуте с победы над Испанией Бывший игрок «Реала» Сальгадо вошёл в тренерский штаб сборной Египта Орсаг: «Слован» не хотел получить счёт 0:3, но «Трактор» очень умная команда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меня застали врасплох»7
Без клюшек. Горячие хоккеистки России15
Устюгов сделал заявление о допинге2
«Я скрыл миллионные доходы»
Шарапова оправдалась за позор на US Open32
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Зимние виды спорта
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
00:45
Федерер нанес величайший удар в истории
Теннис
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение