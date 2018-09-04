Женская сборная России разгромила Боснию и Герцеговину в матче отбора на ЧМ-2019

В заключительном матче отборочного этапа чемпионата мира — 2019 женская сборная России одержала крупную победу над командой Боснии и Герцеговины (3:0). Дублем в составе российской национальной команды отметилась Елена Данилова . Россия — Босния и Герцеговина — 3:0 (3:0) Голы: Данилова, 13 (1:0); Данилова — пенальти, 18 (2:0); Кожникова, 45 (3:0). Россия: Щербак, Кожникова (к), Братко (Чернова, 69), Подшибякина, Абдуллина, Смирнова, Фёдорова, Данилова, Поздеева (Комиссарова, 46), Пантюхина, Коровкина (Гасанова, 75). Босния и Герцеговина: Харачич, Гаврич (Шишич, 63), Хасанбегович, Алексич, Спасоевич, Хаджич, Медич, Спахич (к) (Велагич, 85), Капетанович, Камерич (Шакотич, 68), Кршо. Женская сборная России финишировала на третьем месте в таблице и не вышла на чемпионат мира.