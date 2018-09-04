Алаев: «Надеюсь, женская сборная возьмет пример с мужской национальной команды»

По окончании отборочного матча ЧМ-2019 среди женских сборных, в котором российская команда обыграла сборную Боснии и Герцеговины со счетом 3:0, исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев подвел итоги цикла и озвучил задачи на ближайшие два года.

— Женская сборная России неудачно провела отборочный раунд и не пробилась в финальный раунд ЧМ-2019. Как оцениваете итоги — как очевидный провал или же результат отражает реальное соотношение сил в женском футболе?— Мы всегда стараемся стремиться к максимальным целям, поэтому непопадание сборной на чемпионат мира расцениваем как неудовлетворительный результат. С другой стороны, мы реально оцениваем уровень конкуренции в женском футболе, а также прекрасно понимаем и осознаем процессы, которые происходят в команде. Отборочный турнир ЧМ очень суров: из группы напрямую выходит всего одна команда, а четыре лучших вторых места в плей-офф борются за одну оставшуюся путевку. В нашей группе явным фаворитом была сборная Англии — бронзовый призер чемпионата Европы 2017 года, и опередить ее было объективно практически невозможно. С Уэльсом можно и нужно было бороться за второе место, но оно давало лишь призрачные шансы на путевку, и гораздо важнее было сделать акцент на перестройке команды, ее обновлении и перезагрузке.

— В этом цикле сборная серьезно омолодилась, в команде появились несколько игроков, которым нет даже 20 лет. Это был эксперимент или Абдуллина, Комиссарова и Шишкина и в дальнейшем будут вызываться в сборную?— После попадания сборной России на Евро-2017 и исторической победы над Италией команда столкнулась с необходимостью омоложения состава. Этот процесс начался во время отборочного турнира ЧМ-2019: ряд возрастных игроков покинул сборную, и на их место пришли молодые новички. Кто-то был вызван на перспективу, но те футболистки, которых вы назвали, дебютировали в отборочных матчах ЧМ и уже готовы постепенно вливаться в состав. Вообще, костяк сборной сейчас составляют игроки в возрасте от 20 до 25 лет, то есть находятся в самом расцвете карьеры.

— В декабре станут известны соперники нашей команды по отборочному циклу ЧЕ-2021. Способна ли эта команда решить задачу?— Отборочные матчи начнутся в сентябре 2019 года, и у тренерского штаба есть время, чтобы подготовить сборную. Команда будет стремиться регулярно собираться после окончания отборочного цикла. Будет тренировочный сбор в октябре, на ноябрь запланированы товарищеские матчи с Сербией. Также возможен сбор в декабре. Важно держать команду в тонусе, должен быть тренировочный и игровой режимы. Перерыв в чемпионате России длится пять месяцев, это слишком большая пауза. Кроме того, в его рамках можно провести только 14 игр, что, на наш взгляд, недостаточно.

— В финальных раундах ЧЕ мы, можно сказать, выступаем регулярно. Когда можно будет ждать серьезных результатов и на самом турнире?— Несмотря на то, что женская сборная России пробивалась на Евро пять раз, первая в истории победа в финальном раунде случилась только в 2017 году. Тогда наша команда сенсационно обыграла Италию и тем самым еще раз доказала, что при правильной подготовке и полной самоотдаче можно обыграть любого соперника. Надеюсь, женская сборная возьмет за основу положительный пример мужской национальной команды и также сможет удивить всех на Евро-2021. Но для начала нужно попасть на этот турнир, и все мы будем активно работать в данном направлении. Кроме того, техком на своем очередном заседании подведет итоги выступления женской национальной сборной, заслушает главного тренера об итогах отборочного турнира, перспективах дальнейшей работы.