Хавбек сборной Германии рад, что команда не пропустила в матче с Францией

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился мнением о ничейном результате в матче в рамках Лиги Наций с командой Франции, передает "Советский спорт"

Встреча проходила в Мюнхене 6 августа и закончилась нулевой ничьей. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

"После негативного опыта на чемпионате мира в России мы хотели сыграть с Францией как можно лучше. Это был только первый шаг. То, что Германия не пропустила, это уже большой успех", — приводит слова футболиста Goal.

Следующую встречу немецкая команда проведет также в рамках Лиги Наций против Голландии 13 сентября.

Ранее сообщалось, что защитнику Франции Павару сильно поцарапали шею шипами в матче с Германией.