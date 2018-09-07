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Хавбек сборной Германии рад, что команда не пропустила в матче с Францией
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Хавбек сборной Германии рад, что команда не пропустила в матче с Францией 

Газета.Ru + ещё 14 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился мнением о ничейном результате в матче в рамках Лиги Наций с командой Франции, передает "Советский спорт".
Встреча проходила в Мюнхене 6 августа и закончилась нулевой ничьей. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
"После негативного опыта на чемпионате мира в России мы хотели сыграть с Францией как можно лучше. Это был только первый шаг. То, что Германия не пропустила, это уже большой успех", — приводит слова футболиста Goal.
Следующую встречу немецкая команда проведет также в рамках Лиги Наций против Голландии 13 сентября.
Ранее сообщалось, что защитнику Франции Павару сильно поцарапали шею шипами в матче с Германией.
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