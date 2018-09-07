Тренер сборной Франции: Германия оправляется от шока ЧМ-2018

"Игра получилась упорной. В некоторых эпизодах лучше выглядели мы, в других — они. Несмотря на то, что игроки находятся в оптимальной форме, мы допускали ошибки во владении мячом.

Добились хорошего результата. Хотели победить, но Германия оправляется от шока чемпионата мира — 2018. Через три дня приложим все усилия для победы", — приводит слова специалиста Goal.

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн трансляцию встречи.

Ранее Франция стала шестой сборной, не сумевшей выиграть первый матч после победы на ЧМ.