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Тренер сборной Франции: Германия оправляется от шока ЧМ-2018
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Тренер сборной Франции: Германия оправляется от шока ЧМ-2018 

Газета.Ru + ещё 13 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат матча против команды Германии (0:0) в рамках Лиги наций, передает "Советский спорт".
"Игра получилась упорной. В некоторых эпизодах лучше выглядели мы, в других — они. Несмотря на то, что игроки находятся в оптимальной форме, мы допускали ошибки во владении мячом.
Добились хорошего результата. Хотели победить, но Германия оправляется от шока чемпионата мира — 2018. Через три дня приложим все усилия для победы", — приводит слова специалиста Goal.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн трансляцию встречи.
Ранее Франция стала шестой сборной, не сумевшей выиграть первый матч после победы на ЧМ.
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