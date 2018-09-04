«Лада», «Ростов-Дон» и «Кубань» одержали победы в Суперлиге по гандболу 

Сегодня, 4 сентября, состоялись три матча в рамках женского чемпионата России по гандболу. Тольяттинская «Лада» разгромила московский «Луч-РГСУ» со счётом 40:14. 10 голов у победительниц забила Валентина Барынина.
«Кубань» на своей площадке взяла верх над «Астраханочкой». У подопечных Евгения Трефилова по шесть раз отличились Антонина Скоробогатченко и Ярослава Фролова. «Ростов-Дон» дома уверенно переиграл ижевский «Университет». Восемь голов в активе олимпийской чемпионки Анны Сень.
Гандбол. Женщины. Чемпионат России. Суперлига
«Луч-РГСУ» (Москва) — «Лада» (Тольятти) — 14:40 (7:22) «Кубань» (Краснодар) — «Астраханочка» (Астрахань) — 25:22 (10:13) «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Университет» (Ижевск) — 36:18 (21:10).