Ещё
Главный тренер сборной Колумбии покинул свой пост
Далее:
Читайте также:
Ещё

Главный тренер сборной Колумбии покинул свой пост 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман принял решение покинуть свой пост, сообщает Sport24.
Как передает официальный сайт Колумбийской федерации футбола, специалист сам решил уйти с должности. Исполнять обязанности главного тренера сборной будет Артуро Рейес.
Пекерман возглавил национальную команду Колумбии в январе 2012 года. Под его руководством сборная провела 78 матчей, в которых одержала 43 победы, 17 раз сыграла вничью и потерпела 18 поражений.
На чемпионате мира 2018 года в России национальная команда дошла до стадии 1/8 финала, где уступила сборной Англии в серии пенальти. На мировом первенстве 2014 года в Бразилии южноамериканцы показали свой лучший результат, дойдя до четвертьфинала.
Газета.Ru: последние новости
Матчи чемпионата Испании хотят проводить в Мексике Черчесов назначил капитана сборной России Все игроки сборной России тренируются в общей группе перед матчем с Турцией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очень жестко»: во что превратилась сборная после ЧМ6
«Меня застали врасплох»16
На форме сборной Украины появилась «Слава Украине»8
Без клюшек. Горячие хоккеистки России15
Устюгов сделал заявление о допинге2
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Зимние виды спорта
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
00:45
Федерер нанес величайший удар в истории
Теннис
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение