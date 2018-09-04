Главный тренер сборной Колумбии покинул свой пост

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман принял решение покинуть свой пост, сообщает Sport24.

Как передает официальный сайт Колумбийской федерации футбола, специалист сам решил уйти с должности. Исполнять обязанности главного тренера сборной будет Артуро Рейес.

Пекерман возглавил национальную команду Колумбии в январе 2012 года. Под его руководством сборная провела 78 матчей, в которых одержала 43 победы, 17 раз сыграла вничью и потерпела 18 поражений.

На чемпионате мира 2018 года в России национальная команда дошла до стадии 1/8 финала, где уступила сборной Англии в серии пенальти. На мировом первенстве 2014 года в Бразилии южноамериканцы показали свой лучший результат, дойдя до четвертьфинала.