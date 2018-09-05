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Андрей Шевченко: В сборной Украины напряженный период, разговаривал об этом с игроками
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Андрей Шевченко: В сборной Украины напряженный период, разговаривал об этом с игроками 

Советский спорт + ещё 1 56 минут назад
«График непростой, практически нет времени для работы с игроками. Завтра команда уже улетает, полтора часа лететь, потом два часа на автобусе. Играем вечером, значит утром после матча уже отлетаем. Напряженный период, разговаривал об этом с игроками. Очень хорошо, что сезон только начался, игроки не уставшие.
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Задача стоит выйти из группы, чтобы в дальнейшем была возможность попасть на чемпионат Европы. И в Лиге наций, и в отборе на ЧЕ стоит одна и та же задача — попасть на чемпионат Европы. Лига Наций дает один из таких шансов.
Конечно, зрителей будет не хватать в игре со Словакией. Очень жалко. Но для нас главная задача сейчас — подготовиться к матчу с Чехией, не думать о матче со Словакией. Несмотря на то, что Чехия не пробилась на ЧМ, это хорошая команда. Она может варьировать тактические схемы. Нас ждет непростой матч», — приводит слова Шевченко Sportarena.com.
Сборная Украины сыграет в гостях против команды Чехии в четверг, 6 сентября, а через три дня встретится во Львове со сборной Словакии.
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