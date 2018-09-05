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Экс-форвард сборной России: Лига наций изменит европейский футбол
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Экс-форвард сборной России: Лига наций изменит европейский футбол 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Легендарный форвард сборной России и московского "Спартака" Сергей Юран нашел положительные стороны проведения нового турнира — Лиги наций, передает газета «Известия».
"Матчи Лиги наций будут носить официальный характер и заменять большую часть товарищеских игр. Я считаю, что это правильное решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). У команд будет совсеми другой настрой, они будут подходить к игре с большей самоотдачей.
Также можно будет посмотреть новых футболистов в официальных встречах. Посмотрим, что из этого получится. Этот турнир проводится впервые — насколько он будет полезен для сборной, станет понятно уже в дальнейшем", — заявил Юран.
В Лиге наций примут участие 55 европейских сборных.
Ранее Станислав Черчесов назвал задачи сборной России в Лиге наций.
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