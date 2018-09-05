Экс-форвард сборной России: Лига наций изменит европейский футбол

"Матчи Лиги наций будут носить официальный характер и заменять большую часть товарищеских игр. Я считаю, что это правильное решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). У команд будет совсеми другой настрой, они будут подходить к игре с большей самоотдачей.

Также можно будет посмотреть новых футболистов в официальных встречах. Посмотрим, что из этого получится. Этот турнир проводится впервые — насколько он будет полезен для сборной, станет понятно уже в дальнейшем", — заявил Юран.

В Лиге наций примут участие 55 европейских сборных.