Лучший бомбардир сборной Белоруссии: у России очень хорошая группа в Лиге Наций

Экс-хавбек сборной Белоруссии Максим Ромащенко считает, что у сборной России высокие шансы на победу в матчах с Турцией и Чехией, передает газета «Известия»

"Каждый матч России нужно играть на победу. Понятно, что в Трабзоне команде Станислава Черчесова будет тяжело. У турецкой сборной будет очень серьезная поддержка со стороны болельщиков. Россиянам нужно соответствовать уровню, который был достигнут на чемпионате мира.

У России очень хорошая группа в Лиге наций, но надо стараться выигрывать каждую встречу", — сказал Ромащенко.

Национальная команда России сыграет с Турцией 7 сентября, а с Чехией — 10 сентября.