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Лучший бомбардир сборной Белоруссии: у России очень хорошая группа в Лиге Наций
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Лучший бомбардир сборной Белоруссии: у России очень хорошая группа в Лиге Наций 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
Экс-хавбек сборной Белоруссии Максим Ромащенко считает, что у сборной России высокие шансы на победу в матчах с Турцией и Чехией, передает газета «Известия».
"Каждый матч России нужно играть на победу. Понятно, что в Трабзоне команде Станислава Черчесова будет тяжело. У турецкой сборной будет очень серьезная поддержка со стороны болельщиков. Россиянам нужно соответствовать уровню, который был достигнут на чемпионате мира.
У России очень хорошая группа в Лиге наций, но надо стараться выигрывать каждую встречу", — сказал Ромащенко.
Национальная команда России сыграет с Турцией 7 сентября, а с Чехией — 10 сентября.
Ранее сообщалось, что бывший вице-президент «Локомотива» рад, что Федора Смолова не вызвали в сборную России.
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