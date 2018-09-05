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Бывший футболист ЦСКА оценил шансы сборной Чехии в матче против России
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Бывший футболист ЦСКА оценил шансы сборной Чехии в матче против России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший футболист московского ЦСКА Иржи Ярошик оценил шансы сборной Чехии в матче против национальной команды России, передает газета «Известия».
"У чехов произошло много изменений в составе. Мы пропустили последний крупный турнир, а Россия удачно выступила на нем. Хотя нынешний состав вашей команды достаточно серьезно отличается от того, что выступал на мундиале. Будет очень интересно посмотреть за игрой этих двух команд", — заявил Ярошик.
Подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Чехии 10 сентября.
Ранее нападающий сборной России назвал стартовый матч в Лиге наций «тяжелым».
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