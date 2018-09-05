Бывший футболист ЦСКА оценил шансы сборной Чехии в матче против России

"У чехов произошло много изменений в составе. Мы пропустили последний крупный турнир, а Россия удачно выступила на нем. Хотя нынешний состав вашей команды достаточно серьезно отличается от того, что выступал на мундиале. Будет очень интересно посмотреть за игрой этих двух команд", — заявил Ярошик.

Подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Чехии 10 сентября.

Ранее нападающий сборной России назвал стартовый матч в Лиге наций «тяжелым».