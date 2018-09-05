Газзаев: предстоящие матчи очень полезны для сборной России

"Предстоящие матчи очень полезны для нашей сборной. Через них команда будет готовиться к грядущему старту в квалификации чемпионата Европы 2020 года. У команды уже есть костяк, который выступал на чемпионате мира. Безусловно, к нему будут добавляться какие-то футболисты, которые показывают яркую игру прямо сейчас.

Кого именно выбирать — прерогатива главного тренера сборной. Он готовит национальную команду и будет отвечать за результат", — заявил Газзаев.

7 сентября подопечные Станислава Черчесова сыграют с Турцией, а 10 сентября сборная России сразится с Чехией.

Ранее сообщалось, что все игроки сборной России тренируются в общей группе перед матчем с Турцией.