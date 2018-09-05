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Швед: «Матчи против Чехии и Болгарии не станут легкой прогулкой для России»
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Швед: «Матчи против Чехии и Болгарии не станут легкой прогулкой для России» 

SPORT24.ru + ещё 1 2 часа назад
Разыгрывающий сборной России Алексей Швед поделился ожиданиями от матчей квалификации чемпионата мира 2019 года с командами Чехии (13 сентября) и Болгарии (16 сентября). По мнению Шведа, эти матчи не будут легкими для российской национальной команды.
«Соскучился по атмосфере в сборной. Был рад увидеть ребят, наш тренерский штаб, персонал. В сборной отличная атмосфера. Хорошо, что мы собрались за две недели до первой официальной игры. За это время у нас получится наиграть связи, вспомнить все командные взаимодействия.
Матчи против Чехии и Болгарии не станут легкой прогулкой. В Европе не осталось слабых сборных, тем более это уже второй квалификационный раунд. Нам будет непросто, но мы постараемся одержать две победы. Все ребята хотят поехать на чемпионат мира», — цитируют Шведа.
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