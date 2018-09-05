Швед: «Матчи против Чехии и Болгарии не станут легкой прогулкой для России»

Разыгрывающий сборной России Алексей Швед поделился ожиданиями от матчей квалификации чемпионата мира 2019 года с командами Чехии (13 сентября) и Болгарии (16 сентября). По мнению Шведа, эти матчи не будут легкими для российской национальной команды.

«Соскучился по атмосфере в сборной. Был рад увидеть ребят, наш тренерский штаб, персонал. В сборной отличная атмосфера. Хорошо, что мы собрались за две недели до первой официальной игры. За это время у нас получится наиграть связи, вспомнить все командные взаимодействия.

Матчи против Чехии и Болгарии не станут легкой прогулкой. В Европе не осталось слабых сборных, тем более это уже второй квалификационный раунд. Нам будет непросто, но мы постараемся одержать две победы. Все ребята хотят поехать на чемпионат мира», — цитируют Шведа.