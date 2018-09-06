Прогноз на матч Словения — Болгария: с каким результатом закончится матч в Любляне

Словения — Болгария. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (06.09.2018, 21:45 мск).

В третьей группе Лиги C нет ярко выраженного фаворита — букмекеры считают, что болгары, норвежцы и словенцы имеют равные шансы на то, чтобы повыситься в классе. Сборные Словении и Болгарии начнут турнир очной битвой, результат которой крайне важен. В этом матче букмекеры отдают преимущество словенцам, на стороне которых фактор своего поля.

Коэффициенты на матч: П1 — 2.22, X — 3.08, П2 — 4.00. ТБ 2,5 — 2.92, ТМ 2,5 — 1.47.

Сборная Словении

Словенская сборная разочаровала своих болельщиков в отборе на ЧМ-2018, заняв в своей группе лишь четвёртое место, в то время как в отборе на Евро-2016 сборная Словении добралась до стыков, где уступила Украине. Не смогли зацепиться словенцы за вторую строчку из-за проваленной концовки отборочного турнира, набрав только 4 очка в последних четырёх турах, из-за чего Словакия и Шотландия оказались впереди. Сречко Катанец, работавший со своей сборной почти 5 лет был отправлен в отставку, и на его место пришёл Томаж Кавчич , ранее работавший со словенской «молодёжкой». В марте сборная Словении с новым тренером бесславно проиграла командам Австрии (0:3) и Беларуси (0:2), но в июне смогла немного реабилитироваться, победив в гостях сборную Черногории (2:0).

Сборная Болгарии

Сборная Болгарии с 2004-го года не принимает участия в крупных турнирах, и болельщики надеются, что на Евро-2020 их команда всё-таки попадёт. В отборе на ЧМ-2018 болгарам не повезло со жребием — пришлось играть в одной группе с такими сборными, как Франция, Швеция и Голландия. Тем не менее команда Петара Хубчева выступила достаточно достойно, набрав 13 очков, не так уж далеко отстав от второго места. Хубчев продолжил работу со сборной. В конце прошлого года сборная Болгарии обыграла команду Саудовской Аравии (1:0), а в марте этого года сперва проиграла Боснии и Герцеговине (0:1), а затем вырвала победу над Казахстаном (2:1).

Статистика личных встреч

Эти сборные играли друг против друга только в отборочном цикле к Евро-2008, и тогда болгары дважды смогли обыграть словенцев — 3:0 дома и 2:0 на выезде.

Интересные факты

Сборная Словении выиграла лишь 1 матч из последних пяти (+1=1-3, 4:8);

Сборная Словении имеет 8-матчевую беспроигрышную серию в домашних официальных матчах (+4=4-0, 12:4);

Сборная Болгарии проиграла лишь однажды в последних четырёх матчах (+2=1-1, 4:3);

Сборная Болгарии заработала лишь 1 очко в последних семи выездных официальных матчах (+0=1-6, 4:17).