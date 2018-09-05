Норвегия — Кипр. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 6 сентября 2018 года

Сборная Норвегии

Уже более 10 лет сборная Норвегии не пробивалась в финальные этапы чемпионатов мира или Европы. Выступление в Лиге наций даёт скандинавам хорошую возможность выиграть турнир в группе и попасть на Евро.

Норвежцы хоть и не выглядят грандами в последние годы, но свои очки они всё равно регулярно набирают, чаще всего — в домашних матчах. В отборе к ЧМ-2018 дома скандинавы победили Азербайджан (2:0) и Северную Ирландию (1:0).

Последние четыре контрольных матча подопечные Ларса Лагербека выиграли, причем три из четырех команды были участниками российского мундиаля.

В марте Норвегия дома разгромила Австралию (4:1) и победила на выезде Албанию (1:0), а в июне скандинавы вырвали выездную победу у Исландии (3:2) и дома одолели Панаму (1:0).

Норвегия и Кипр провели между собой 9 матчей, и во всех них победа доставалась скандинавской сборной. В последний раз команды сошлись в отборочном цикле чемпионата мира 2014-го года. Норвегия уверенно одолела Кипр 2:0 и 3:1.

Кипр

За свою футбольную историю киприоты ни разу не выходили в финальную часть чемпионатов мира или Европы. Они были близки к попаданию на Евро-2016 года, но в последнем туре проиграли сборной Боснии и Герцеговины и не прошли в стыковые матчи, ведь устраивала лишь победа.

В группу с Норвегией и Кипром также попали Словения и Болгария. Явного фаворита в этой группе нет, а вот киприоты — явные аутсайдеры.

К тому же, островитяне традиционно отвратительно выступают на выезде, проигрывая там почти всем подряд, кроме «карликовых» команд вроде Гибралтара.

Все прогнозы на футбол

В минувшей отборочной кампании к ЧМ 2018 Кипр проиграл в гостях: Бельгии (0:3), Боснии (0:2), Греции (0:2) и даже Эстонии (0:1).

В контрольных играх сборная Кипра проиграла на выезде Грузии (0:1) и Армении (2:3) в ноябре 2017, и Иордании (0:3) в матче 2018. В марте на своем поле киприоты разошлись вничью с Черногорией (0:0).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Норвегии — 1.35, победа сборной Кипра — 8.50, ничья — 3.40.

Ситуация максимально комфортная для «домашних» норвежцев, и максимально неудачная для Кипра, который за 2017 и 2018 годы из 11 выездных матчей проиграл 10. Можно с точностью прогнозировать, что выезд в Норвегию не изменит тенденции — норвежцы, это не Гибралтар.

Сборная Кипра пропускает на выезде как правило не меньше двух мячей, а забить ей удается лишь в исключительных случаях. Скорее всего Норвегия убережет свои ворота.

Интересны также варианты «обе забьют — нет» за 1.50, «Кипр не забьет» за 1.65 и ТМ 2.5 за 1.65