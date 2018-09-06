Прогноз на матч Норвегия — Кипр: обыграют ли норвежцы островитян в родных стенах

Норвегия — Кипр. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (06.09.2018, 21:45 мск).

Сборной Норвегии посчастливилось начинать свой путь в Лиге наций домашним матчем с аутсайдером своей группы сборной Кипра. Хотя с другой стороны это тоже непросто — нужно справиться с ответственностью и доказать на поле свой статус фаворита.

Коэффициенты на матч: П1 — 1.41, X — 4.65, П2 — 9.80. ТБ 2,5 — 2.16, ТМ 2,5 — 1.78.

Сборная Норвегии

Норвежская сборная снова разочаровала в отборе на ЧМ-2018, заняв в своём секстете всего лишь четвёртое место, пропустив вперёд не только команду Германии, но Северную Ирландию с Чехией. По ходу отборочного турнира команду возглавил Ларс Лагербек , который добился большого успеха за 4,5 года работы со сборной Исландии. В Норвегии также верят, что скоро Лагербек выведет сборную на новый уровень, мечтая попасть уже на Евро-2020. Предпосылки для этого есть — норвежцы выиграли все 4 контрольных матча в этом календарном году, обыграв сборные Австралии (4:1), Албании (1:0), Исландии (3:2) и Панамы (1:0).

Сборная Кипра

А вот сборная Кипра сейчас переживает неприятный спад, не выигрывая уже больше года. В отборе на ЧМ-2018 киприоты заняли предпоследнее место в своей группе, опередив только Гибралтар, который ни одного очка не набрал, пропустив вперёд даже Эстонию. Тем не менее тренировать сборную продолжает израильтянин Ран Бен-Шимон. В 2018-м году киприоты провели только 2 товарищеских матча — в марте они доса сыграли вничью с командой Черногории (0:0), а в конце мая разгромно проиграли в гостях Иордании (0:3).

Статистика личных встреч

Сборная Норвегии ранее играла 9 раз против киприотов, и все эти матчи были выиграны скандинавами: +9=0-0, разница мячей — 24:4. В последний раз команды встречались в отборе к ЧМ-2014, и тогда норвежцы на выезде добыли волевую победу 3:1, а дома победили со счётом 2:0.

Интересные факты

Сборная Швеции имеет 4-матчевую победную серию (+4=0-0, 9:3);

Сборная Швеции имеет 7-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+5=2-0, 14:4);

Сборная Кипра имеет 7-матчевую безвыигрышную серию (+0=1-6, 3:14);

Сборная Кипра проиграла 10 из последних 11-ти выездных матчей, обыграв только Гибралтар, да и то с трудом (+1=0-10, 5:24).