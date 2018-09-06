Ещё
Прогноз на матч Норвегия — Кипр: обыграют ли норвежцы островитян в родных стенах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прогноз на матч Норвегия — Кипр: обыграют ли норвежцы островитян в родных стенах 

Евро-футбол.Ру + ещё 1 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Норвегия — Кипр. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (06.09.2018, 21:45 мск).
Сборной Норвегии посчастливилось начинать свой путь в Лиге наций домашним матчем с аутсайдером своей группы сборной Кипра. Хотя с другой стороны это тоже непросто — нужно справиться с ответственностью и доказать на поле свой статус фаворита.
Коэффициенты на матч: П1 — 1.41, X — 4.65, П2 — 9.80. ТБ 2,5 — 2.16, ТМ 2,5 — 1.78.
Сборная Норвегии
Норвежская сборная снова разочаровала в отборе на ЧМ-2018, заняв в своём секстете всего лишь четвёртое место, пропустив вперёд не только команду Германии, но Северную Ирландию с Чехией. По ходу отборочного турнира команду возглавил Ларс Лагербек, который добился большого успеха за 4,5 года работы со сборной Исландии. В Норвегии также верят, что скоро Лагербек выведет сборную на новый уровень, мечтая попасть уже на Евро-2020. Предпосылки для этого есть — норвежцы выиграли все 4 контрольных матча в этом календарном году, обыграв сборные Австралии (4:1), Албании (1:0), Исландии (3:2) и Панамы (1:0).
Сборная Кипра
А вот сборная Кипра сейчас переживает неприятный спад, не выигрывая уже больше года. В отборе на ЧМ-2018 киприоты заняли предпоследнее место в своей группе, опередив только Гибралтар, который ни одного очка не набрал, пропустив вперёд даже Эстонию. Тем не менее тренировать сборную продолжает израильтянин Ран Бен-Шимон. В 2018-м году киприоты провели только 2 товарищеских матча — в марте они доса сыграли вничью с командой Черногории (0:0), а в конце мая разгромно проиграли в гостях Иордании (0:3).
Статистика личных встреч
Сборная Норвегии ранее играла 9 раз против киприотов, и все эти матчи были выиграны скандинавами: +9=0-0, разница мячей — 24:4. В последний раз команды встречались в отборе к ЧМ-2014, и тогда норвежцы на выезде добыли волевую победу 3:1, а дома победили со счётом 2:0.
Интересные факты
Сборная Швеции имеет 4-матчевую победную серию (+4=0-0, 9:3);
Сборная Швеции имеет 7-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+5=2-0, 14:4);
Сборная Кипра имеет 7-матчевую безвыигрышную серию (+0=1-6, 3:14);
Сборная Кипра проиграла 10 из последних 11-ти выездных матчей, обыграв только Гибралтар, да и то с трудом (+1=0-10, 5:24).
Прогноз от Евро-футбол.ру
Особых предпосылок для чудесного преображений сборной Кипра нет — нынешнее поколение команды не того уровня, чтобы на равных бороться с претендентами на повышение в лигу B, по крайней мере в выездных матчах. Норвежская сборная получила солидный заряд уверенности после четырёх побед кряду, так что сегодня мы ждём уверенного выигрыша скандинавов. Наш прогноз: «Фора на Норвегию» (— 1,5) — коэффициент 2.375  Михаил КРИПАК
Евро-футбол.Ру: последние новости
Прогноз на матч Армения - Лихтенштейн: вернёт ли Минасян армян к былым вершинам Прогноз на матч Португалия - Хорватия: чемпионы Европы против финалистов чемпионата мира Прогноз на матч Латвия - Андорра: смогут ли прибалты с победы начать свой путь в Лиге наций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Устал от России: Виктор Ан ушел из спорта25
Мини-бикини: отдых российских гимнасток33
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото48
В РФС пожаловались в FIFA и UEFA на новую украинскую форму4
Без клюшек. Горячие хоккеистки России16
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Легкая атлетика
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
00:36
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото
Летние виды спорта
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
00:45
Федерер нанес величайший удар в истории
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение