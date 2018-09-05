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Футболистам сборной Испании запретили пользоваться телефонами
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Футболистам сборной Испании запретили пользоваться телефонами 

Газета.Ru + ещё 1 12 минут назад
Фото: Газета.Ru
Новый наставник сборной Испании Луис Энрике запретил футболистам использовать смартфоны во время приема пищи на базе в Мадриде, сообщает Sport24.
По информации издания Sport.es, теперь футболисты, приходящие на завтрак, обед и ужин, обязаны оставить свои телефоны на входе в помещение. Таким образом, тренерский штаб сборной Испании подталкивает игроков национальной команды к большему общению друг с другом.
Первый матч под руководством Луиса Энрике испанцы проведут восьмого сентября против команды Англии в рамках Лиги наций. Игра состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
На прошедшем чемпионате мира — 2018 сборная Испании вылетела в 1/8 финала, уступив в серии пенальти сборной России.
Ранее тренерский штаб сборной Египта пополнился легендой "Реала".
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