Футболистам сборной Испании запретили пользоваться телефонами

Новый наставник сборной Испании Луис Энрике запретил футболистам использовать смартфоны во время приема пищи на базе в Мадриде, сообщает Sport24.

По информации издания Sport.es, теперь футболисты, приходящие на завтрак, обед и ужин, обязаны оставить свои телефоны на входе в помещение. Таким образом, тренерский штаб сборной Испании подталкивает игроков национальной команды к большему общению друг с другом.

Первый матч под руководством Луиса Энрике испанцы проведут восьмого сентября против команды Англии в рамках Лиги наций. Игра состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

На прошедшем чемпионате мира — 2018 сборная Испании вылетела в 1/8 финала, уступив в серии пенальти сборной России.