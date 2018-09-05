Андрей Ярмоленко: «Если сыграем в качественный футбол, то обыграем Чехию»

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча со сборной Чехии в матче Лиги наций.

— Мы будем стремиться попасть в финальную часть Евро. Сборная есть сборная, и не имеет значения, какой это матч, товарищеский или официальный. Ты выступаешь за свою страну и играешь ради болельщиков, поэтому для победы мы будем отдавать все силы.

— Впереди поединок с Чехией в Лиге наций. Как охарактеризуешь этого соперника?

— Как очень сильного. Но если мы сыграем в качественный футбол и выполним установку тренерского штаба, то победа будет за нами, — цитирует футболиста «Команда №1».

Матч Чехия — Украина состоится 6 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени.