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Андрей Ярмоленко: «Если сыграем в качественный футбол, то обыграем Чехию»
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Андрей Ярмоленко: «Если сыграем в качественный футбол, то обыграем Чехию» 

Спорт-Экспресс + ещё 1 55 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча со сборной Чехии в матче Лиги наций.
— Мы будем стремиться попасть в финальную часть Евро. Сборная есть сборная, и не имеет значения, какой это матч, товарищеский или официальный. Ты выступаешь за свою страну и играешь ради болельщиков, поэтому для победы мы будем отдавать все силы.
— Впереди поединок с Чехией в Лиге наций. Как охарактеризуешь этого соперника?
— Как очень сильного. Но если мы сыграем в качественный футбол и выполним установку тренерского штаба, то победа будет за нами, — цитирует футболиста «Команда №1».
Матч Чехия — Украина состоится 6 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени.
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