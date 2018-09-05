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Гандболисты «СГАУ-Саратов» начали сезон с победы
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Гандболисты «СГАУ-Саратов» начали сезон с победы 

САРАТОВ24 11 минут назад
Фото: САРАТОВ24
В России стартовал чемпионат мужской гандбольной суперлиги. Команда «СГАУ-Саратов» принимала на площадке спорткомплекса «Юбилейный» волгоградский «Каустик». Команды начали матч на встречных курсах, обмениваясь результативными атаками. Правда, в концовке первого тайма гости вышли вперёд. На перерыв команды ушли при счёте 19:20 в пользу волгоградцев.
Второй тайм для саратовцев начался неплохо. «Аграрии» провели несколько результативных атак и вырвались вперёд. К 47-ой минуте счёт на табло был 30:25 в их пользу. Саратовцы много нарушали. Последовали несколько удалений. Из-за этого, концовка встречи осталась за гостями. Правда, гандболисты «Каустика» сумели лишь сократить отставание от саратовской команды. В итоге, 37:36 в пользу «СГАУ-Саратов». Лучшим бомбардиром в составе «жёлто-зелёных» стал Артём Пономарев. На его счету одиннадцать заброшенных мячей. Отметился и вратарь саратовцев Юрий Сергеев.
Голкипер сумел отразить четверть всех бросков волгоградцев. Следующий матч наши гандболисты проведут также на домашней площадке спорткомплекса «Юбилейный». 10 сентября соперником саратовцев станет «крепкий середнячок» суперлиги астраханское «Динамо».
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