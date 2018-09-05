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ГК «Ростов-Дон» обыграл «Университет» в первом туре чемпионата России
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ГК «Ростов-Дон» обыграл «Университет» в первом туре чемпионата России 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает пресс-служба донского клуба, состоявшаяся 4 сентября в ростовском Дворце спорта встреча команд завершилась со счетом 36:18 в пользу хозяек площадки.
Главный тренер ГК «Ростов-Дон» Амброс Мартин, комментируя итоги игры, заявил журналистам: «Наш соперник сражался весь матч и даже забил гол на последних секундах. „Университет“ не сдавался, это хорошо и для нас, и для ижевского клуба. Да, мы победили, но самое главное было сфокусироваться на отдельных аспектах нашей игры. В каких-то моментах мы действовали хорошо, но где-то теряли концентрацию. Но это только начало, нужно исправить наши ошибки как можно быстрее».
8 сентября «Ростов-Дон» сыграет на домашней площадке с командой «Уфа-Алиса».
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