Хендерсон: сборная Англии еще учится 

Хавбек сборной Англии Джордан Хендерсон уверен, что его команда продолжает учиться и прибавлять, несмотря на поражение в первом матче Лиги наций УЕФА от сборной Испании со счетом 1:2, сообщает Sport24.
"Мы до сих пор чувствуем, что учимся. У нас много молодых игроков в команде. Хочется играть против лучших, чтобы учиться на этом опыте. Испания — точно такая команда. Мы будем пересматривать матч, чтобы понять, что могли сделать лучше, а в чем были хороши. А потом перейдем к игре со Швейцарией, еще одной хорошей проверке", — цитирует Хендерсона The Guardian.
Ранее сборная Болгарии одолела Норвегию в матче второго тура Лиги наций УЕФА.