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Сборная Англии впервые за 11 лет проиграла официальный матч на «Уэмбли»
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Сборная Англии впервые за 11 лет проиграла официальный матч на «Уэмбли» 

Чемпионат.com + ещё 39 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
Сборная Англии дома проиграла Испании в матче первого тура Лиги наций. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Англичане впервые с 2007 года проиграли официальный матч на «Уэмбли», пишет Opta. Тогда национальная команда уступила Хорватии (2:3) в матче квалификации на Евро-2008. Беспроигрышная серия «трёх львов» остановилась на отметке в 24 матча.
Кроме того, испанцы во второй раз в истории выиграли у англичан в официальной игре на «Уэмбли», первая победа случилась в 1981 году. «Красная фурия» 5 раз проигрывала и ещё 2 раза играла вничью на этом стадионе.
В 1981 году в составе Испании против англичан играл Маркос Алонсо — отец и тёзка защитника «Челси», который в прошедшем матче вышел на поле с первых минут.
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