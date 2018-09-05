Неймар отпраздновал гол в стиле Роналду на тренировке сборной Бразилии

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар во время тренировки национальной команды забил мяч в ворота и отпраздновал его в стиле форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду

Бразильский футболист поразил ворота ударом из-за штрафной площади, после чего подбежал к партнёрам по команде и завершил празднование гола прыжком и разведёнными руками. Похожим образом часто празднует свои голы Роналду.

Напомним, что сборная Бразилии сейчас в США готовится к товарищескому матчу с американской командой, который пройдёт 8 сентября. После этого южноамериканская команда сыграет с Сальвадором 12 сентября. Эти встречи станут для сборной Бразилии первыми после ЧМ-2018, на котором команда завершила борьбу на стадии четвертьфинала после поражения от Бельгии (1:2).

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