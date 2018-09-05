Ещё
Неймар отпраздновал гол в стиле Роналду на тренировке сборной Бразилии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неймар отпраздновал гол в стиле Роналду на тренировке сборной Бразилии 

Чемпионат.com + ещё 4 26 минут назад
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар во время тренировки национальной команды забил мяч в ворота и отпраздновал его в стиле форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Бразильский футболист поразил ворота ударом из-за штрафной площади, после чего подбежал к партнёрам по команде и завершил празднование гола прыжком и разведёнными руками. Похожим образом часто празднует свои голы Роналду.
Напомним, что сборная Бразилии сейчас в США готовится к товарищескому матчу с американской командой, который пройдёт 8 сентября. После этого южноамериканская команда сыграет с Сальвадором 12 сентября. Эти встречи станут для сборной Бразилии первыми после ЧМ-2018, на котором команда завершила борьбу на стадии четвертьфинала после поражения от Бельгии (1:2).
Посмотреть видео можно в «твиттере» Goal.
Чемпионат.com: последние новости
Россиянки начали Кубок мира по водному поло в Сургуте с победы над Испанией Сборная России прилетела в Трабзон на матч с Турцией ФРР: Дзюба усилил сборную России по регби перед этапом чемпионата Европы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После его ухода будет тяжело»2
Устал от России: Виктор Ан ушел из спорта20
Мини-бикини: отдых российских гимнасток33
В РФС пожаловались в FIFA и UEFA на новую украинскую форму2
«Это абсолютно сумасшедшая ситуация!»4
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Легкая атлетика
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
00:36
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото
Летние виды спорта
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
00:45
Федерер нанес величайший удар в истории
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение