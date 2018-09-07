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Прогноз на матч Аргентина — Гватемала: смогут ли «альбиселесте» разгромить соперника
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Прогноз на матч Аргентина — Гватемала: смогут ли «альбиселесте» разгромить соперника 

Евро-футбол.Ру + ещё 3 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Аргентина — Гватемала. Прогноз на товарищеский матч (08.09.2018, 06:00 мск).
Сборная Аргентины после неудачного выступления на ЧМ-2018 начинает подготовку к новым большим турнирам матчем со скромной сборной Гватемалы, занимающей 146-е место в рейтинге ФИФА. В этой встрече букмекеры не сомневаются в победе хозяев, о чём говорят предлагаемые коэффициенты.
Коэффициенты на матч: П1 — 1.06, X — 16.00, П2 — 51.00. ТБ 2,5 — 1.33, ТМ 2,5 — 3.26.
Сборная Аргентины
Сборная Аргентины ничем не смогла порадовать своих болельщиков на чемпионате мира в России. На групповом этапе «альбиселесте» сперва довольствовались ничьей с Исландией (1:1), после чего с треском проиграли Хорватии (0:3). В третьем туре была вымучена победа над Нигерией (2:1), благодаря которой аргентинцы проползли в плей-офф, но там сразу проиграли будущим чемпионам мира французам (3:4). После такого провала Хорхе Сампаоли, разумеется, был отправлен в отставку. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен 40-летний Лионель Скалони, который до сих пор не имел тренерского опыта.
Сборная Гватемалы
Сборная Гватемалы была близка, чтобы добраться до заключительной стадии отборочного цикла на ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ, но проиграла 1 очко в своей группе сборной Тринидада и Тобаго. После этого команда больше года не проводила никаких матчей, даже товарищеских, собравшись на сбор только в середине августа 2018-го года, и на родной земле гватемальцы дважды за 4 дня обыграли сборную Кубы (3:0 и 1:0).
Где смотреть матч
Текстовая трансляция матча Аргентина — Гватемала состоится на сайте LiveResult.Ru.
Статистика личных встреч
Сборные Аргентины и Гватемалы ранее встречались дважды, и оба этих матча были товарищескими. В 2008-м году аргентинцы разгромили соперника 5:0, а пятью годами спустя — 4:0.
Интересные факты
Сборная Аргентины выиграла лишь 3 матча из последних восьми, при четырёх поражениях (+3=1-4, 15:19);
Сборная Аргентины забивала в каждом из последних 13-ти товарищеских матчей (+10=1-2, 36:13);
Сборная Гватемалы имеет 6-матчевую беспроигрышную серию, причём 3 последних матча были выиграны (+3=3-0, 16:6);
Сборная Гватемалы проиграла лишь 1 раз в последних девяти товарищеских матчах (+4=4-1, 12:11).
Прогноз от Евро-футбол.ру
Сборная Аргентины сыграет сегодня без своих главных звёзд — Месси, Агуэро, Игуаина, Банеги, Маскерано, Рохо и Отаменди. Вообще новый тренерский штаб решил задействовать на этом сборе преимущественно молодёжь — из полевых игроков не был вызван ни один футболист старше 29-ти лет. Тем не менее такие ребята, как Паредес, Ло Чельсо, Васкес, Корреа, Дибала и Икарди могут разобрать сборную Гватемалы на запчасти, ведь у молодых аргентинцев появился отличный шанс закрепиться в составе своей сборной. Наш прогноз: «Фора на Аргентины» (— 3,0) — коэффициент 2.12  Михаил КРИПАК
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