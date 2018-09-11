Прогноз на матч Колумбия — Аргентина: порадуют ли команды голами

Колумбия — Аргентина. Прогноз на товарищеский матч (12.09.2018, 03:00 мск).

В Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси, состоится товарищеский матч между национальными сборными Колумбии и Аргентины. Обе команды в прошлую пятницу уже отметились победами в своих матчах, и теперь постараются сделать это снова. Букмекеры перед этой встречей фаворита не видят, отдавая лишь небольшое предпочтение аргентинцам.

Коэффициенты на матч: П1 — 3.15, X — 3.30, П2 — 2.47. ТБ 2,5 — 2.29, ТМ 2,5 — 1.70.

Сборная Колумбии

Сборная Колумбии смогла выйти в плей-офф чемпионата мира в России с первого места. И это несмотря на поражение в первом туре от Японии (1:2). Далее «кофейщики» всухую разделались с Польшей (3:0) и Сенегалом (1:0). В 1/8 финала колумбийцы получили в соперники сборную Англии, с которой сумели избежать поражения в основное время матча — на последних секундах второго тайма Мина спас ничью. Однако это лишь отсрочило вылет в серии послематчевых пенальти (1:1, по пен. 3:4). После мундиаля Хосе Пекерман подал в отставку, и главным тренером сборной стал Артуро Рейес, ранее работавший с колумбийской «молодёжкой». На нынешний сбор он вызвал немало своих бывших подопечных, которые получили возможность проявить себя в главной команде, рядом с основными исполнителями. 4 дня назад колумбийцы вырвали на последних минутах матча победу в матче с Венесуэлой (2:1), пропустив в этой встрече в самом дебюте матча, но во втором тайме Фалькао сравнял счёт, а на 90-й минуте Чара принёс своей команде победу.

Сборная Аргентины

В аргентинской сборной началась большая перестройка, спровоцированная провалом на чемпионате мира в России, где «альбиселесте» с большим трудом вышли из группы с четырьмя очками, сыграв вничью с Исландией (1:1), проиграв Хорватии (0:3) и со скрипом обыграв Нигерию (2:1). В 1/8 финала для Месси и компании всё закончилось вылетом от сборной Франции (3:4), которая впоследствии доказала, что является сильнейшей в мире. С поста главного тренера, разумеется, был уволен Хорхе Сампаоли , а вместо него пока что поработает 40-летний Лионель Скалони , но не факт, что надолго, учитывая, что у Скалони совершенно нет опыта работы главным тренером. На этот сбор он решил вызвать преимущественно молодых исполнителей. В минувшую пятницу аргентинцы в товарищеском матче обыграли сборную Сальвадора (3:0), забив все 3 гола ещё в первом тайме. Средний возраст выбранного Скалони основного состава едва превысил 24 года, и с первых минут на поле не появился никто старше 27-ми лет.

Где смотреть матч

Текстовая трансляция матча Колумбия — Аргентина пройдёт на спортивном портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Сборная Колумбии серьёзно уступает сборной Аргентины по статистике личных встреч: +2=5-10, разница мячей — 10:28. В отборе на ЧМ-2018 аргентинцы обыграли колумбийцев 1:0 в гостях и 3:0 дома.

Интересные факты

Сборная Колумбии проиграла лишь 1 матч из последних девяти (+5=3-1, 15:6);

Сборная Колумбии имеет 5-матчевую беспроигрышную серию в товарищеских матчах (+3=2-0, 9:3);

Сборная Колумбии не забила ни одного гола в последних четырёх матчах со сборной Аргентины (+0=2-2, 0:4);

Сборная Аргентины имеет 7-матчевую беспроигрышную серию в матчах против сборной Колумбии (+4=3-0, 7:1);

Сборная Аргентины забивала в каждом из последних 14-ти товарищеских матчей (+11=1-2, 39:13);

В шести из последних семи матчей сборной Аргентины забивалось не менее трёх голов (+3=1-3, 14:15).