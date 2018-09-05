Самарские спортсмены получат всю необходимую поддержку для усиленной подготовки к предстоящей олимпиаде 

О перспективах и проблемах олимпийского движения области говорили в губернской думе на заседании круглого стола. Профильное министерство пока не озвучило ни одну кандидатуру в состав сборной, предположительно, делегация от региона может составить не менее 10 человек — представители традиционно сильных для области дисциплин — гребля, гандбол, дзюдо, плавание и спортивная гимнастика. Руководители региональных федераций высказали предложения, которые лягут в основу рекомендаций для законодательного корпуса, Минспорта и правительства области. В частности, создание дорожной карты развития олимпийских видов и выполнения поручения президента по исполнению федерального стандарта спортивной подготовки в полном объеме.