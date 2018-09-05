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Самарские спортсмены получат всю необходимую поддержку для усиленной подготовки к предстоящей олимпиаде
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Самарские спортсмены получат всю необходимую поддержку для усиленной подготовки к предстоящей олимпиаде 

ТРК Губерния 1 час назад
О перспективах и проблемах олимпийского движения области говорили в губернской думе на заседании круглого стола. Профильное министерство пока не озвучило ни одну кандидатуру в состав сборной, предположительно, делегация от региона может составить не менее 10 человек — представители традиционно сильных для области дисциплин — гребля, гандбол, дзюдо, плавание и спортивная гимнастика. Руководители региональных федераций высказали предложения, которые лягут в основу рекомендаций для законодательного корпуса, Минспорта и правительства области. В частности, создание дорожной карты развития олимпийских видов и выполнения поручения президента по исполнению федерального стандарта спортивной подготовки в полном объеме.
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