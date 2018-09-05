Карлос Альберто Паррейра: «На ЧМ-2018 мне больше всего запомнился финал»

Бывший тренер сборной Бразилии Карлос Альберто Паррейра поделился воспоминаниями от ЧМ-2018. Он отметил, что ему больше всего запомнился финал турнира между сборными Франции и Хорватии (4:2).

— Что мне запомнилось на чемпионате мира? Было несколько запоминающихся событий, но если выбирать одно, я бы назвал финал. И не только сам матч, но и подготовку к нему — прибытие команд, шоу перед матчем, выход на поле и остальные предматчевые формальности. Мне нравится все это. Музыка, болельщики, фотографы. Весь этот шум делает этот момент особенным. Было ощущение, что я никогда не забуду это, как и сам матч, и момент вручения трофея. Вот что запомню.

Под руководством Паррейры сборная Бразилии победила на чемпионате мира 1994 года.