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Карлос Альберто Паррейра: «На ЧМ-2018 мне больше всего запомнился финал»
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Карлос Альберто Паррейра: «На ЧМ-2018 мне больше всего запомнился финал» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший тренер сборной Бразилии Карлос Альберто Паррейра поделился воспоминаниями от ЧМ-2018. Он отметил, что ему больше всего запомнился финал турнира между сборными Франции и Хорватии (4:2).
— Что мне запомнилось на чемпионате мира? Было несколько запоминающихся событий, но если выбирать одно, я бы назвал финал. И не только сам матч, но и подготовку к нему — прибытие команд, шоу перед матчем, выход на поле и остальные предматчевые формальности. Мне нравится все это. Музыка, болельщики, фотографы. Весь этот шум делает этот момент особенным. Было ощущение, что я никогда не забуду это, как и сам матч, и момент вручения трофея. Вот что запомню.
Под руководством Паррейры сборная Бразилии победила на чемпионате мира 1994 года.
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