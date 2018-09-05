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Шунин: турецкие болельщики не повлияют на игру сборной России в Трабзоне
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Шунин: турецкие болельщики не повлияют на игру сборной России в Трабзоне 

ТАСС 17 минут назад
Фото: ТАСС
НОВОГОРСК /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Турецкие болельщики не повлияют на игру сборной России в выездном матче Лиги наций с турками. Об этом журналистам сказал голкипер национальной команды Антон Шунин.
Национальная команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова в понедельник начала подготовку к двум играм — 7 сентября российская сборная в новом турнире Лига наций сыграет с турками в Трабзоне, а через три дня в Ростове-на-Дону проведет товарищеский матч против команды Чехии.
"Думаю, будет отличная атмосфера, она не помешает нам показать свою игру. Любая поддержка, даже если поддерживают соперника, это всегда хорошо", — сказал Шунин.
Матч сборных России и Турции начнется в 21:45 мск.
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