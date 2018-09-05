Шунин: турецкие болельщики не повлияют на игру сборной России в Трабзоне

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 сентября. / ТАСС /. Турецкие болельщики не повлияют на игру сборной России в выездном матче Лиги наций с турками. Об этом журналистам сказал голкипер национальной команды Антон Шунин

Национальная команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова в понедельник начала подготовку к двум играм — 7 сентября российская сборная в новом турнире Лига наций сыграет с турками в Трабзоне, а через три дня в Ростове-на-Дону проведет товарищеский матч против команды Чехии.

"Думаю, будет отличная атмосфера, она не помешает нам показать свою игру. Любая поддержка, даже если поддерживают соперника, это всегда хорошо", — сказал Шунин.

Матч сборных России и Турции начнется в 21:45 мск.