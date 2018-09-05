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Лига наций 2018
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Лига наций 2018 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Лига наций — это новый турнир УЕФА, который призван заменить собой товарищеские матчи сборных. Смотрите в инфографике Sputnik данные о том, как распределились команды по группам после жеребьевки
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