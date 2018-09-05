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Лига наций 2018
Sputnik Грузия
1 час назад
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Sputnik Грузия
Лига наций — это новый турнир
УЕФА
, который призван заменить собой товарищеские матчи сборных. Смотрите в инфографике
Sputnik
данные о том, как распределились команды по группам после жеребьевки
Читать ещё •••
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