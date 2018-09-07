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Кто из футболистов ФК «Ростов» играет за свои национальные сборные?
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Кто из футболистов ФК «Ростов» играет за свои национальные сборные? 

АиФ Ростов + ещё 4 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
А. Маньков, Ростов
Нападающий Алексей Ионов включён в окончательный состав сборной России на ближайший матч. 10 сентября Ростове-на-Дону поучаствует в матче с Чехией.
Кроме того, полузащитники ростовчан Александр Зуев и Аяз Гулиев вызваны в молодёжную сборную России, им предстоит игра с Сербией.
За сборную Молдавии сыграет капитан «Ростова» Александр Гацкан. Он будет участвовать в матчах Лиги наций УЕФА с командами Люксембурга (8 сентября) в Люксембурге и с Белоруссией (11 сентября) в Кишинёве. В рамках этого же турнира за сборную Исландии выступит внушительная команда скандинавов из «Ростова» — Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон, Бьорн Сигурдарсон, а также недавно пополнивший команду Видар Кьяртанссон.
Нападающий Элдор Шомуродов проведёт ряд товарищеских встреч в составе сборной Узбекистана.
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