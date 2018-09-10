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Медицинский сюрприз: в день рождения Ростова здоровье можно будет проверить прямо на улице
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Медицинский сюрприз: в день рождения Ростова здоровье можно будет проверить прямо на улице 

161.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: 161.ru
В День города врачи проведут тест на ВИЧ  Во время празднования 269-ой годовщины Ростова, 15 сентября, медики проведут бесплатные консультации и обследования.
С 10.00 начнет работать «площадка здоровья» в парке «Левобережный». Здесь ростовчан будут консультировать сотрудники центра Здоровья городской поликлиники №10 и детской поликлиники №4.
В это же время на Береговой, с правой стороны от памятника адмиралу Ушакову, начнет работать мобильная лаборатория. Ростовчане смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С, принять участие в викторинах по здоровому образу жизни.
— Медработники города приглашают горожан проверить свое здоровье и принять участие профилактической акции «Новый Ростов — Здоровый Ростов», —прокомментировали в городской администрации.
О том, какие мероприятия приготовили для ростовчан в День города, вы можете узнать здесь.
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