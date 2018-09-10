Медицинский сюрприз: в день рождения Ростова здоровье можно будет проверить прямо на улице

В День города врачи проведут тест на ВИЧ Во время празднования 269-ой годовщины Ростова, 15 сентября, медики проведут бесплатные консультации и обследования.

С 10.00 начнет работать «площадка здоровья» в парке «Левобережный». Здесь ростовчан будут консультировать сотрудники центра Здоровья городской поликлиники №10 и детской поликлиники №4.

В это же время на Береговой, с правой стороны от памятника адмиралу Ушакову, начнет работать мобильная лаборатория. Ростовчане смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С, принять участие в викторинах по здоровому образу жизни.

— Медработники города приглашают горожан проверить свое здоровье и принять участие профилактической акции «Новый Ростов — Здоровый Ростов», —прокомментировали в городской администрации.

О том, какие мероприятия приготовили для ростовчан в День города, вы можете узнать здесь.