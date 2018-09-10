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Снова тепло: какая погода ожидает Ростов на этой неделе
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Снова тепло: какая погода ожидает Ростов на этой неделе 

161.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: 161.ru
Ростовчан еще ждут ясные дни  В начале недели в донской столице будет по-прежнему пасмурно и, по ростовским меркам, прохладно. А вот ближе к выходным стоит ждать приятных сюрпризов.
Сегодня, 10 сентября, небо будет затянуто облаками. С утра возможен небольшой дождь. Столбик термометра днем не поднимется выше отметки +27, а ночью — + 19 градусов по Цельсию. Ветер юго-восточный 3,5 метра в секунду. Во вторник начнет проясняться. Температура в светлое и темное времена суток останется прежней. Ветер усилится до 5 метров в секунду. — В среду, 12 сентября, днем будет облачно с прояснениями, а к вечеру облака и вовсе исчезнут. Днем воздух прогреется до +26 градусов, а ночью — до +17. Ветер южный 1,3 метра в секунду, — обещают синоптики. Четверг в Ростове будет и вовсе безоблачным. Днем будет +26 … +29 градусов тепла. В сочетании со штилем это гарантирует ростовчанам еще один по-летнему теплый день. Ночью столбик термометра опустится до +17 … +19 градусов.
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