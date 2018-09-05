Тренер Турции Луческу рассказал о готовности команды перед игрой с Россией

Главный тренер сборной Турции и экс-наставник санкт-петербургского "Зенита" Мирча Луческу рассказал о состоянии его подопечных в преддверии игры со сборной России, сообщает ФАН.

"Матч со сборной России для нас очень важен. Мы начали строительство новой, молодой команды. Вы могли это увидеть в матче с Россией, который был в июне. Мы привлекаем молодых игроков, которым хотим дать международный опыт, вывести их на новый уровень. Лига Наций — новый турнир, и нам хочется хорошо стартовать", — признался 73-летний специалист.