Тренер Турции Луческу рассказал о готовности команды перед игрой с Россией 

Главный тренер сборной Турции и экс-наставник санкт-петербургского "Зенита" Мирча Луческу рассказал о состоянии его подопечных в преддверии игры со сборной России, сообщает ФАН.
"Матч со сборной России для нас очень важен. Мы начали строительство новой, молодой команды. Вы могли это увидеть в матче с Россией, который был в июне. Мы привлекаем молодых игроков, которым хотим дать международный опыт, вывести их на новый уровень. Лига Наций — новый турнир, и нам хочется хорошо стартовать", — признался 73-летний специалист.
Ранее вратарь московского «Динамо» и национальной команды России Антон Шунин заявил, что без Акинфеева сборная не стала слабее во вратарской позиции.