Ещё
Тренер Турции Луческу рассказал о готовности команды перед игрой с Россией
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер Турции Луческу рассказал о готовности команды перед игрой с Россией 

Газета.Ru 10 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Турции и экс-наставник санкт-петербургского "Зенита" Мирча Луческу рассказал о состоянии его подопечных в преддверии игры со сборной России, сообщает ФАН.
"Матч со сборной России для нас очень важен. Мы начали строительство новой, молодой команды. Вы могли это увидеть в матче с Россией, который был в июне. Мы привлекаем молодых игроков, которым хотим дать международный опыт, вывести их на новый уровень. Лига Наций — новый турнир, и нам хочется хорошо стартовать", — признался 73-летний специалист.
Ранее вратарь московского «Динамо» и национальной команды России Антон Шунин заявил, что без Акинфеева сборная не стала слабее во вратарской позиции.
Газета.Ru: последние новости
Бывший футболист ЦСКА оценил шансы сборной Чехии в матче против России Черчесов назначил капитана сборной России Все игроки сборной России тренируются в общей группе перед матчем с Турцией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мини-бикини: отдых российских гимнасток18
Виктор Ан расстроил россиян18
Без клюшек. Горячие хоккеистки России16
В РФС пожаловались в FIFA и UEFA на новую украинскую форму1
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото48
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Легкая атлетика
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
00:36
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото
Летние виды спорта
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
00:45
Федерер нанес величайший удар в истории
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение