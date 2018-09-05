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Луческу выделил нескольких футболистов сборной России перед матчем в Лиге наций
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Луческу выделил нескольких футболистов сборной России перед матчем в Лиге наций 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Турции и экс-наставник санкт-петербургского "Зенита" Мирча Луческу поделился своими мыслями относительно некоторых футболистов в составе сборной России в преддверии матча в рамках Лиги наций между двумя командами, сообщает ФАН.
"Сборная России очень хорошо провела чемпионат мира, и для них первый официальный матч после турнира тоже очень важен, им нужно продолжать показывать хорошие результаты. Очень рад, что в сборной будут игроки «Зенита», с которыми я работал — Лунев, Смольников, Дзюба. Еще я хорошо знаю Ерохина, я хотел его приобрести в «Зенит», но тогда не получилось. Такая же ситуация была с Нобоа. Сейчас оба они в «Зените». Это очень хорошие футболисты", — признался румынский специалист.
Ранее вратарь московского «Динамо» и национальной команды России Антон Шунин заявил, что без Акинфеева сборная не стала слабее во вратарской позиции.
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