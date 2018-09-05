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Георгий Джикия — о Лиге наций: Вообще ничего не понял. Это отдельный турнир что ли?
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Георгий Джикия — о Лиге наций: Вообще ничего не понял. Это отдельный турнир что ли? 

Советский спорт + ещё 1 1 час назад
Защитник московского "Спартака" и сборной России Георгий Джикия рассказал о своем отношении к Лиге наций.
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— Новый вызов сейчас будет интересный — Лига наций. Вы уже разобрались, что это за турнир такой? — Я вообще ничего не понял, честно говоря — кто с кем играет, в каких группах. Это отдельный турнир что ли?
— Да. Он сделан, чтобы не просто контрольные матчи играть, а чтобы был в них смысл соревновательный. Сборные поделили на четыре дивизиона, кубок разыграют по итогам. — Я вообще далек от этого. Понятно, мы не решаем, какие проводить турниры и как. Нам когда говорят, с кем идти играть, мы к этому матчу и готовимся. Сделали Лигу наций, посчитали нужным — пусть будет Лига наций. Значит, станет меньше контрольных матчей, — сказал защитник в интервью "Российской газете".
Отметим, что Джикия вернулся в сборную России после травмы колена, полученной на зимнем сборе «Спартака». Его период восстановления составил 5 месяцев.
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