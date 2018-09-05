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Игрок сборной России не понимает формат нового турнира
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Игрок сборной России не понимает формат нового турнира 

Газета.Ru + ещё 7 23 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Защитник сборной России и московского "Спартака" Георгий Джикия заявил, что не понимает формат Лиги наций.
"Я вообще ничего не понял про Лигу наций, честно говоря. Ни кто с кем играет, ни в каких группах. Это отдельный турнир что ли? Я далек от этого. Понятно, что мы не решаем, какие проводить турниры. Когда говорят, с кем идти играть, то мы и готовимся. Сделали Лигу наций, посчитали нужным — пусть будет Лига наций. Значит, станет меньше контрольных матчей", — цитирует футболиста "Российская газета".
7 сентября сборная России сыграет с командой Турции в первом матче Лиги наций.
Ранее сообщалось, что российские футболисты прилетели в Трабзон.
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