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Стал известен состав сборной России на матч с Турцией
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Стал известен состав сборной России на матч с Турцией 

Газета.Ru + ещё 15 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Объявлен стартовый состав сборной России на матч Лиги наций с командой Турции, который состоится сегодня в Трабзоне, сообщает Sport24.
Россия: Андрей Лунев, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Роман Нойштедтер, Марио Фернандес, Юрий Газинский, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Денис Черышев, Александр Ерохин, Артем Дзюба.
Коллектив Станислава Черчесова проведет первый матч после домашнего чемпионата мира, на котором российская команда дошла до четвертьфинала.
"Газета.Ru" будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Начало — в 21.45 по московскому времени.
Ранее сборная России обратилась к болельщикам перед стартом Лиги наций.
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