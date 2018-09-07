Экс-форвард ЦСКА считает необходимым создание турнира для молодежных команд

Бывший форвард московского ЦСКА и "Спартака" Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал о своем отношении к новому турниру Лиге наций УЕФА, в котором 7 сентября стартует сборная России.

"Возможно, каждая сборная будет решать свои проблемы. Но здесь на кону стоит участие в чемпионате Европы, то есть присутствует спортивный интерес. Обычно в товарищеских матчах можно посмотреть молодежь, поделать много замен, а здесь важен результат — проходных игр не будет.

Честно говоря, я бы параллельно ввел такие же матчи для молодежной сборной или второй команды, чтобы можно было посмотреть ближайший резерв. Вообще, мне кажется, необходим такой турнир для молодежи или резерва основной сборной", — заявил Масалитин.

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Ранее сборная России обратилась к болельщикам перед стартом Лиги наций.