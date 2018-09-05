Прогноз на матч Голландия — Перу: если шанс на успех у «инков» в матче с командой Кумана

Голландия — Перу. Прогноз на товарищеский матч (06.09.2018, 21:45 мск).

Сборная Голландии с Рональдом Куманом во главе настроена вернуть себе место среди когорты лидеров европейского футбола. Уже в ближайшее воскресенье «оранжевым» предстоит стартовать в Лиге наций в очном матче с чемпионами мира, и в качестве хорошей разминки они выбрали для себя матч с крепкой командой Перу.

Коэффициенты на матч: П1 — 1.63, X — 4.10, П2 — 5.95. ТБ 2,5 — 2.13, ТМ 2,5 — 1.80.

Голландия

Рональд Куман пока не впечатлил результатами матчей со своей национальной сборной. На мартовском сборе голландцы сперва проиграли дома Англии (0:1), но затем за тайм смогли разгромить Португалию (3:0). В преддверии же чемпионата мира, на котором «оранжевые» не участвовали, они дважды сыграли вничью — в гостях со Словакией (1:1) и Италией (1:1). В Лиге наций голландцы попали в сложнейшую группу с двумя последними чемпионами мира — сборными Франции и Германии. Но болельщики сборной надеются на лучшее, ведь состав голландцев на бумаге выглядит очень даже симпатично, представляя собой гармоничных сплав опыта и молодости. Сегодня, кстати, ожидается дебют в сборной Френки де Йонга.

Сборная Перу завоевала себе много поклонников в России на минувшем чемпионате. Во многом благодаря своим голосистым и дружелюбным болельщикам, хотя и сама сборная показывает весьма симпатичный и интересный футбол. Тем не менее в плей-офф «инки» выйти не смогли, проиграв стартовые два матча на мундиале Дании (0:1) и Франции (0:1), и последующая победа над Австралией (2:0) ничего не изменила. Хотя забей Куэва пенальти в матче с датчанами — всё могло было быть по-другому. Отметим, что через 3 дня после матча в Амстердаме команда Рикардо Гареки сыграет в гостях со сборной Германии.

Где смотреть матч

Матч между сборными Голландии и Перу можно будет посмотреть в записи на телеканале «Матч! Футбол 2» в 23:45 по московскому времени, после окончания матча Чехия — Украина. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Эти команды встречались друг с другом ранее лишь дважды. На групповом этапе чемпионата мира 1978-го года была зафиксирована ничья 0:0. Спустя 20 лет, в товарищеском матче, голландцы смогли переиграть перуанцев со счётом 2:0 — Стам и ван Воссен тогда забивали за «оранжевых».

Интересные факты

Сборная Голландии выиграла лишь 1 матч из последних четырёх (+1=2-1, 5:3);

Сборная Голландии никогда ранее не пропускала от сборной Перу (+1=1-0, 2:0);

Сборная Перу забивала лишь в одном матче из последних четырёх (+1=1-2, 2:2);

Сборная Перу имеет 10-матчевую беспроигрышную серию в товарищеских матчах (+8=2-0, 22:4).