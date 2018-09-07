Футбол. Хорваты и португальцы сыграли вничью в товарищеском матче

Сборные Португалии и Хорватии провели первый матч после чемпионата мира по футболу в России. В товарищеской игре, которая прошла в португальском Фару, команды не смогли выявить победителя. Встреча завершилась со счетом 1:1.