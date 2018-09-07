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Футбол. Хорваты и португальцы сыграли вничью в товарищеском матче
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Футбол. Хорваты и португальцы сыграли вничью в товарищеском матче 

Вести.Ru + ещё 28 7 сентября 2018
Фото: Вести.Ru
Сборные Португалии и Хорватии провели первый матч после чемпионата мира по футболу в России. В товарищеской игре, которая прошла в португальском Фару, команды не смогли выявить победителя. Встреча завершилась со счетом 1:1.
У хорватов отличился Иван Перишич (18-я минута), ответный мяч забил Пепе (32-я). В другом товарищеском матче сборная Австрии одержала победу над командой Швеции — 2:0. На 11-й минуте собственные ворота поразил швед Филип Хеландер, второй гол на счету лидера австрийцев Давида Алабы (64-я).
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