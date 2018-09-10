Манчини: у Португалии нет Роналду, но есть Брума

Бывший наставник санкт-петербургского "Зенита" , а ныне главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о национальной команде Португалии, передает "Советский спорт" Итальянцы сыграют с португальцами в матче второго тура группового этапа Лиги наций. "Эта команда выиграла Евро-2016. Естественно, она сильнее с Криштиану Роналду . Но это нормально, что они хотят попробовать свои силы без него. Я смотрел их игру с Хорватией. Может, Роналду у них нет, но есть Брума. Я работал с ним в «Галатасарае». Знаю, насколько он опасен. У Португалии много техничных игроков. Думаю, отсутствие Роналду не изменит их философию", — цитирует Манчини A Bola. Встреча состоится 10 сентября в 21.45 по московскому времени. Ранее сообщалось, что Манчини еще не создал идеальную сборную Италии.