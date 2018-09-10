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Манчини: у Португалии нет Роналду, но есть Брума
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Манчини: у Португалии нет Роналду, но есть Брума 

Газета.Ru + ещё 63 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший наставник санкт-петербургского "Зенита", а ныне главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о национальной команде Португалии, передает "Советский спорт".
Итальянцы сыграют с португальцами в матче второго тура группового этапа Лиги наций.
"Эта команда выиграла Евро-2016. Естественно, она сильнее с Криштиану Роналду. Но это нормально, что они хотят попробовать свои силы без него. Я смотрел их игру с Хорватией. Может, Роналду у них нет, но есть Брума. Я работал с ним в «Галатасарае». Знаю, насколько он опасен. У Португалии много техничных игроков. Думаю, отсутствие Роналду не изменит их философию", — цитирует Манчини A Bola.
Встреча состоится 10 сентября в 21.45 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Манчини еще не создал идеальную сборную Италии.
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