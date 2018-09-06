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Португалия сыграет с Хорватией в товарищеском матче
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Португалия сыграет с Хорватией в товарищеском матче 

Soccer News + ещё 1 2 часа назад
Фото: Soccer News
Португалия — Хорватия
Стадион: «Альгарве»
Начало матча: 21:45  Арбитр: Хавьер Эстрада Фернандес (Испания).
Сборные Португалии и Хорватии сыграют между собой товарищеский матч в Фару на стадионе «Альгарве», так как в первом туре Лиги наций они отдыхают. Португальцы в этом новом турнире находятся в третьей группе вместе с Италией и Польшей. Их можно назвать фаворитами этой тройки, так как поляки не являются сборной экстра-класса, Италия же сейчас в разобранном состоянии.
Хорваты же находятся в одной из самых сильных групп, где соперниками будут команды Англии и Испании. Балканцы на прошедшем чемпионате сенсационно вышли в финал, поочередно выбив Данию, Россию и Англию. В главном матче турнира Хорватия проиграла Франции. Можно назвать турнирную сетку команды достаточно легкой, к тому же датчан и россиян хорваты прошли лишь по пенальти, да и в игре с британцами было дополнительное время. Франция же стала первым соперником совершенно другого уровня, сборная Дешама смотрелась очень мощно и по делу победила. Теперь хорватам нужно доказать, что успех на ЧМ-2018 был не случаен. Лига наций пока еще не самый престижный турнир, но и в нем шашечным необходимо попытаться показать свой максимум.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 4 игры, все победы Португалии. Хорватия не забила ни одного мяча.
На Евро-1996 португальцы выиграли 3:0, затем дважды победили в товарищеских матчах. Последняя игра датирована 2016 годом, Португалия выиграла в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходил во Франции.
Ориентировочные составы:
Португалия: Патрисиу, Канселу, Нету, Пепе, Геррейру, Невеш, Карвалью, Пицци, Гедеш, Б. Силва, А. Силва.
Хорватия: Калинич, Врсалько, Ловрен, Вида, Милич, Модрич, Ракитич, Ковачич,
Прогноз на матч Португалия — Хорватия:
Португалия всегда выигрывает у Хорватии, эта традиция наверняка продолжится. Балканцы играют на выезде, к тому же очень часто у команд, которые сотворили сенсацию на крупных турнирах, наблюдается некий спад. Шашечные не будут сильно напрягаться в товарищеском матче.
Букмекеры предлагают на победу Португалии коэффициент 2.50, на ничью и победу Хорватии — 3.20.
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