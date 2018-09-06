Португалия сыграет с Хорватией в товарищеском матче

Португалия — Хорватия

Стадион: «Альгарве»

Сборные Португалии и Хорватии сыграют между собой товарищеский матч в Фару на стадионе «Альгарве», так как в первом туре Лиги наций они отдыхают. Португальцы в этом новом турнире находятся в третьей группе вместе с Италией и Польшей. Их можно назвать фаворитами этой тройки, так как поляки не являются сборной экстра-класса, Италия же сейчас в разобранном состоянии.

Хорваты же находятся в одной из самых сильных групп, где соперниками будут команды Англии и Испании. Балканцы на прошедшем чемпионате сенсационно вышли в финал, поочередно выбив Данию, Россию и Англию. В главном матче турнира Хорватия проиграла Франции. Можно назвать турнирную сетку команды достаточно легкой, к тому же датчан и россиян хорваты прошли лишь по пенальти, да и в игре с британцами было дополнительное время. Франция же стала первым соперником совершенно другого уровня, сборная Дешама смотрелась очень мощно и по делу победила. Теперь хорватам нужно доказать, что успех на ЧМ-2018 был не случаен. Лига наций пока еще не самый престижный турнир, но и в нем шашечным необходимо попытаться показать свой максимум.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 4 игры, все победы Португалии. Хорватия не забила ни одного мяча.

На Евро-1996 португальцы выиграли 3:0, затем дважды победили в товарищеских матчах. Последняя игра датирована 2016 годом, Португалия выиграла в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходил во Франции.

Ориентировочные составы:

Португалия: Патрисиу, Канселу, Нету, Пепе, Геррейру, Невеш, Карвалью, Пицци, Гедеш, Б. Силва, А. Силва.

Хорватия: Калинич, Врсалько, Ловрен, Вида, Милич, Модрич, Ракитич, Ковачич,

Прогноз на матч Португалия — Хорватия:

Португалия всегда выигрывает у Хорватии, эта традиция наверняка продолжится. Балканцы играют на выезде, к тому же очень часто у команд, которые сотворили сенсацию на крупных турнирах, наблюдается некий спад. Шашечные не будут сильно напрягаться в товарищеском матче.

Букмекеры предлагают на победу Португалии коэффициент 2.50, на ничью и победу Хорватии — 3.20.