Прогноз на матч Португалия — Хорватия: чемпионы Европы против финалистов чемпионата мира

Португалия — Хорватия. Прогноз на товарищеский матч (06.09.2018, 21:45 мск).

Одним из центральных матчей игрового дня четверга, несмотря на статус товарищеского, можно назвать поединок между сборными Португалии и Хорватии — действующие чемпионы Европы сыграют с финалистом минувшего чемпионата мира. В этом матче нет ярко выраженного фаворита, хотя букмекеры небольшое преимущество в своих коэффициентах всё же отдают хозяевам.

Коэффициенты на матч: П1 — 2.50, X — 3.30, П2 — 3.10. ТБ 2,5 — 2.52, ТМ 2,5 — 1.59.

Португалия

Криштиану Роналду и компания не смогли добиться успеха на чемпионате мира в России. Как и на триумфальном Евро-2016, португальцы со скрипом преодолели групповой этап, сыграв вничью со сборными Испании (3:3) и Ирана (1:1), а между этими встречами была добыта минимальная победа над Марокко (1:0). Но в отличие от континентального первенства, сборная Португалии вылетела в плей-офф сразу в 1/8 финала, уступив команде Уругвая (1:2). В предстоящем матче Лиги наций команда Фернанду Сантуша в понедельник сыграет с Италией, а в октябре встретится с Польшей. Отметим, что на нынешний сбор не приехал Роналду, который продолжает адаптироваться в «Ювентусе», не забив ещё за новый клуб ни одного гола.

Хорватия

Сборная Хорватии на мировом первенстве в России выиграла все матчи на групповом этапе, поочерёдно обыграв Нигерию (2:0), Аргентину (3:0) и Исландию (2:1). В плей-офф же «шашечные» прокладывали свой путь потом и кровью, сыграв три 120-минутных матча, сумев пройти в них Данию (1:1, по пен. 3:2), Россию (2:2, по пен. 4:3) и Англию (2:1). На финал же сил у хорватов не хватило, и они вчистую проиграли сборной Франции (2:4). Этот успех позволил хорватам взобраться на четвёртое место в рейтинге ФИФА. В ближайший вторник команда Златко Далича сыграет выездной матч Лиги наций с Испанией. Также у «шашечных» в группе находится сборная Англии.

Где смотреть матч

В 21:35 по московскому времени телеканал «Матч! Футбол 3» начнёт прямую трансляцию с 30-тысячного стадиона в Сан-Жуан-да-Венда. Текстовая трансляция матча Португалия — Хорватия будет проходить на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Команды встречались между собой четырежды, и всякий раз всухую побеждали португальцы: +4=0-0, разница мячей — 7:0. Что правда, в 1/8 финала Евро-2016 «европейские бразильцы» смогли сломить сопротивление хорватов только в дополнительное время — Куарежма забил единственный гол на 117-й минуте встречи.

Интересные факты

Сборная Португалии является действующим чемпионом Европы;

Сборная Португалии выиграла лишь 1 матч из четырёх на чемпионате мира, хотя забивала в каждом из них (+1=2-1, 6:6);

Сборная Португалии выиграла лишь 1 товарищеский матч из последних четырёх (+1=2-1, 5:5);

Сборная Португалии выиграла всухую все 4 предыдущих матча со сборной Хорватии (+4=0-0, 7:0);

Сборная Хорватии добралась до финала на последнем чемпионате мира;

Сборная Хорватии имеет 9-матчевую безничейную серию в товарищеских матчах (+6=0-3, 19:9).