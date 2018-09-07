Команда Санкт-Петербурга обыграла юношескую сборную РФ в полуфинале Мемориала Гранаткина

ТАСС , 7 сентября. Команда Санкт-Петербурга одержала победу над юношеской сборной России по футболу со счетом 2:0 в полуфинальном матче Мемориала Гранаткина. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

В финале сборная Санкт-Петербурга встретится с юношеской командой Турции, которая в другом полуфинальном матче переиграла сверстников из Литвы со счетом 1:0. Турнир завершится 10 сентября.

Мемориал Гранаткина — традиционный ежегодный турнир, первый розыгрыш которого прошел в 1981 году в Москве. Начиная с 1983 года турнир стал принимать Ленинград (ныне — Санкт-Петербург). С 1993 по 2000 год мемориал не проводился и был возрожден в 2001 году. Розыгрыши 2004 и 2005 годов прошли в Москве, остальные — в Санкт-Петербурге.