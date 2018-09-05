Прогноз на матч Латвия — Андорра: смогут ли прибалты с победы начать свой путь в Лиге наций

Латвия — Андорра. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (06.09.2018, 21:45 мск).

Сборная Латвии свой путь в Лиге наций начнёт домашним матчем против потенциального аутсайдера своей группы — командой Андорры. Чтобы на что-то претендовать, латышам нужно обязательно побеждать в этой встрече, и букмекеры практически уверены, что у них это получится.

Коэффициенты на матч: П1 — 1.26, X — 5.30, П2 — 20.50. ТБ 2,5 — 2.38, ТМ 2,5 — 1.65.

Сборная Латвии

Сборная Латвии никак не может добиться прогресса в последнее время. По ходу минувшего отборочного цикла из сборной был уволен главный тренер Марьян Пахарь, проработавший с командой почти 4 года. Вернувшийся на эту должность Александр Старков также не смог улучшить игру и результаты, сумев выиграть только у дома Андорры (4:0), и сыграв вничью в гостях с Фарерами (0:0). Это позволило занять в отборочной группе лишь предпоследнее место — ниже фарерцев. В марте этого года латыши умудрились проиграть в товарищеском матче Гибралтару, после чего Старков был уволен. Новым главным тренером сборной Латвии стал финн Мика-Матти Паателайнен, работавший со сборной Финляндии с 2011 по 2015 годы. При нём латыши выиграли Кубок Балтики, обыграв Эстонию (1:0) и сыграв вничью с Литвой (1:1), но вот в июне случилось домашнее поражение от Азербайджана (1:3).

Сборная Андорры

Минувший отборочный цикл к ЧМ-2018 для сборной Андорры можно назвать успешным, ведь в нём удалось набрать сразу 4 очка, сыграв вничью с Фарерами (0:0) и обыграв Венгрию (1:0). До этого андоррцы не зарабатывали очков в официальных матчах с 2005-го года. Так что местная федерация, наконец, дождалась плодов работы Кольдо Альвареса, который тренирует сборную с 2010-го года. Разумеется, он подписал новый контракт и продолжит работать со сборной. В этом году андоррцы сумели обыграть в товарищеском матче Лихтенштейн (1:0), а также сыграть вничью с командами Кабо-Верде (0:0) и ОАЭ (0:0).

Статистика личных встреч

Команды ранее сыграли 5 очных встреч, и все они были выиграны латышами: +5=0-0, разница мячей — 14:1. В официальных матчах сборные Латвии и Андорры встречались только в минувшем отборе к ЧМ-2018, и тогда прибалты в гостях лишь минимально обыграли андоррцев (1:0), а вот дома разгромили их со счётом 4:0.

Интересные факты

Сборная Латвии добыла лишь 1 победу в последних восьми матчах (+1=2-5, 7:13);

Сборная Латвии имеет 13-матчевую безничейную серию в домашних матчах (++4=0-9, 13:22);

Сборная Андорры не пропустила ни одного гола в трёх предыдущих матчах 2018-го года (+1=2-0, 1:0);

Сборная Андорры не забивала в семи из последних восьми матчей (+1=2-5, 1:11).