Прогноз на матч Гибралтар — Македония: подтвердят ли македонцы статус фаворита

Гибралтар — Македония. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (06.09.2018, 21:45 мск).

В одном из не самых примечательных матчей первого игрового для Лиги наций сыграют между собой сборные Гибралтара и Македонии. Македонцы считаются фаворитом в четвёртой группе Лиги D, и сегодня должны это доказать в выездном матче против потенциального аутсайдера квартета слабейших. Букмекеры практически не сомневаются здесь в победе гостей, о чём говорят предлагаемые аналитиками котировки.

Коэффициенты на матч: П1 — 27.00, X — 12.75, П2 — 1.093. ТБ 2,5 — 1.45, ТМ 2,5 — 2.65.

Сборная Гибралтара

Сборная Гибралтара до сих пор не набирала ни одного очка в официальных матчах, оставаясь с «баранкой» в отборах на Евро-2016 и ЧМ-2018, забив всего 5 голов за 20 матчей, пропустив при этом больше сотни. Зато в единственном сыгранном товарищеском матче в этом календарном году гибралтарцы смогли обыграть дома команду Латвии (1:0), забив единственный гол в концовке встречи. Эта победа стала второй в истории для сборной Гибралтара, после победы над Мальтой в 2014-м году

Сборная Македонии

Македонская сборная произвела приятное впечатление в отборе на ЧМ-2018. Да, команда Игора Ангеловски заняла лишь 5-е место в своей группе, опередив только Лихтенштейн, но набрала она целых 11 очков, лишь на 1 очко отстав от израильтян, и на два очка от албанцев, выступавших на Евро-2016. В октябре прошлого года македонцы умудрились не проиграть в выездном матче сборной Италии (1:1), после чего спустя три дня легко разгромили дома Лихтенштейн (4:0). Спустя месяц сборная Македонии в товарищеском матче одолела Норвегию (2:0). В этом году македонцы сыграли лишь два контрольных матча в марте, сыграв вничью с Финляндией (0:0) и Азербайджаном (1:1). Не проигрывала команда Ангеловски уже больше года.

Статистика личных встреч

Гибралтар и Македония не имеют опыта матчей друг против друга.

Интересные факты

Сборная Гибралтара проиграла 12 матчей из последних 13-ти (+1=0-12, 4:57);

Сборная Гибралтара не набрала ни одного очка в официальных матчах в своей истории (+0=0-20, 5:103);

Сборная Македонии имеет 7-матчевую беспроигрышную серию (+3=4-0, 10:3);

Сборная Македонии имеет 5-матчевую беспроигрышную серию в гостевых матчах (+2=3-0, 6:2).