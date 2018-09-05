Сборная России U20 проиграла сверстникам из Хорватии в товарищеском матче

Сборная России U20, составленная из футболистов не старше 1998 года рождения, провела товарищеский матч со сверстниками из Хорватии. Встреча проходила в городе Чаковец (Хорватия) и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Подопечные Михаила Галактионова проводят сбор в Хорватии с 3 по 8 сентября. В рамках сбора российская команда проведёт ещё один контрольный матч со сверстниками из Хорватии. Игра запланирована на 7 сентября.

Товарищеский матч

Хорватия U21 — Россия U21 — 1:0 (1:0)

Стартовый состав сборной России: Сысуев, Ненахов, Круговой, Каккоев, Липовой, Махатадзе, Капленко, Визнович, Лелюхин, Умаев, Каменьщиков.

Стартовый состав сборной Хорватии: Сампер, Хубер, Дурашек, Капаица, Спинич, Бенко, Бабич, Майдженич, Кражинович, Батарело, Нежасмич.