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Сборная России U20 проиграла сверстникам из Хорватии в товарищеском матче
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Сборная России U20 проиграла сверстникам из Хорватии в товарищеском матче 

Чемпионат.com + ещё 4 1 час назад
Сборная России U20, составленная из футболистов не старше 1998 года рождения, провела товарищеский матч со сверстниками из Хорватии. Встреча проходила в городе Чаковец (Хорватия) и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Подопечные Михаила Галактионова проводят сбор в Хорватии с 3 по 8 сентября. В рамках сбора российская команда проведёт ещё один контрольный матч со сверстниками из Хорватии. Игра запланирована на 7 сентября.
Товарищеский матч
Хорватия U21 — Россия U21 — 1:0 (1:0)
Стартовый состав сборной России: Сысуев, Ненахов, Круговой, Каккоев, Липовой, Махатадзе, Капленко, Визнович, Лелюхин, Умаев, Каменьщиков.
Стартовый состав сборной Хорватии: Сампер, Хубер, Дурашек, Капаица, Спинич, Бенко, Бабич, Майдженич, Кражинович, Батарело, Нежасмич.
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