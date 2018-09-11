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Молодежная сборная России не сможет напрямую попасть на Евро-2019
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Молодежная сборная России не сможет напрямую попасть на Евро-2019 

Газета.Ru + ещё 18 1 час назад
Фото: Алтайская правда
Молодежная сборная России уступила команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2019, сообщает Sport24.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сербской команды. Россия первой открыла счет: во втором тайме отличился защитник Никита Чернов. Сербы сравняли через 12 минут, Лука Йович уверенно реализовал пенальти. Финальную точку в матче поставил Лютовац.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее защитник сборной Сербии получил подарок от посла России за первый гол на ЧМ-2018. Чемпионат Европы U-21. Квалификация Россия — Сербия — 1:2 (0:0) Голы: 1:0 — Чернов, 62; 1:1 — Йович (пенальти), 74; 1:2 — Лютовац, 89.
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