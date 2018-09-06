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Андрей Шевченко: Настроены добыть победу в игре с чехами
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Андрей Шевченко: Настроены добыть победу в игре с чехами 

Советский спорт 1 час назад
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко — о предстоящем матче Лиги наций УЕФА с Чехией.
— Команда будет играть только на победу, и положительный результат на гостевом поле — это всегда плюс, — приводит слова Шевченко SportArena. — Но в первую очередь мы приехали показать сюда содержательный футбол, и если он даст плоды, то и хорошая ничья тоже будет неплохим результатом. Но мы настроены добыть именно победу.
Не хочу давать никакой оценки сборной Чехии. Есть ярко выраженные игроки, есть свои лидеры, эта команда растет, хоть и не прошла на чемпионат мира. В целом же у нас равная группа, где у каждой команды свои шансы.
Напомним, матч Чехия — Украина состоится сегодня, 6 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.
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