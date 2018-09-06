Прогноз на матч Уэльс — Ирландия: кто выиграет матч

Уэльс — Ирландия. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (06.09.2018, 21:45 мск).

Одним из самых интересных матчей первого игрового дня Лиги наций может стать поединок между сборными Уэльса и Ирландии. Менее года назад эти команды встречались между собой за право попасть в стыковые матчи за право играть на чемпионате мира в России, и тогда ирландцы победили в Кардиффе. Сегодня валлийцы твёрдо настроены взять реванш, и букмекеры верят в реальность этого.

Коэффициенты на матч: П1 — 1.95, X — 3.20, П2 — 5.00. ТБ 2,5 — 3.22, ТМ 2,5 — 1.40.

Сборная Уэльса

После большого успеха на Евро-2016, сборная Уэльса не смогла пробиться на ещё один большой турнир. В отборочной группе на ЧМ-2018 валлийцы проиграли лишь 1 матч, но это поражение стало ключевым. После отборочного турнира Уэльс проиграл сборной Франции (0:2) и сыграл лишь вничью с Панамой (0:0). В конце года сборную покинул главный тренер Крис Коулман , а на его место пришёл 44-летний Райан Гиггз — легенда валлийского футбола. В марте сборная Уэльса приняла участие в товарищеском турнире в Китае, разгромив в полуфинале хозяев со счётом 6:0, но вот в финале команда Гиггза проиграла Уругваю (0:1). В конце мая валлийцы сыграли вничью в контрольном матче с Мексикой (0:0).

Сборная Ирландии

Попадание в стыковые матчи чемпионата мира 2018 не принесло ирландцам путёвку в финальную часть мирового первенства, так как команда Мартина О'Нила была крупно бита в противостоянии с Данией (0:0, 1:5), причём проиграла сборная Ирландии в родных стенах. Несмотря на такое фиаско, О'Нил продолжает тренировать команду, и в дург первых товарищеских матчах этого календарного года ирландцы проиграли в гостях Турции (0:1) и Франции (0:2). Лишь в начале июня ирландцам удалось вспомнить вкус победы, обыграв дома сборную США (2:1), причём победный гол был забит в самой концовке матча.

Где смотреть матч

В 21:35 по московскому времени прямая трансляция матча Уэльс — Ирландия начнётся на телеканале «Матч! Футбол 1».

Статистика личных встреч

Сборная Уэльса серьёзно уступает сборной Ирландии по статистике личных встреч: +1=4-6, разница мячей — 4:13. Единственный раз валлийцам удалось обыграть ирландцев в товарищеском матче в 1992-м году (1:0), благодаря голу Пембриджа. В последний раз команды встречались друг с друг в недавнем отборе к ЧМ-2018, и тогда в Дублине встреча закончилась вничью 0:0, а в решающем матче в Кардиффе ирландцы смогли победить (1:0), перехватив у валлийцев путёвку в стыковые матчи.

Интересные факты

Сборная Уэльса выиграла лишь 1 матч из последних шести (+1=2-3, 7:5);

Сборная Уэльса забивала в 11-ти из последних 12-ти домашних матчей (+6=4-2, 19:10);

Сборная Ирландии выиграла лишь 1 матч из последних пяти (+1=1-3, 3:9);

Сборная Ирландии не забила ни одного гола в последних трёх выездных матчах (+0=1-2, 0:3).