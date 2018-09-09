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Прогноз на матч Германия — Перу: смогут ли немцы обыграть «инков» крупно
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Прогноз на матч Германия — Перу: смогут ли немцы обыграть «инков» крупно 

Евро-футбол.Ру + ещё 4 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Германия — Перу. Прогноз на товарищеский матч (09.09.2018, 21:45 мск).
В небольшом городе Зинсхайм национальная сборная Германии сыграет товарищеский матч со сборной Перу. Немцы в минувший четверг стартовали в Лиге наций домашней ничьей с новыми чемпионами мира, и теперь они настроены порадовать родную публику победой. Букмекеры практически не сомневаются, что хозяева сегодня добьются победы.
Коэффициенты на матч: П1 — 1.25, X — 6.30, П2 — 15.00. ТБ 2,5 — 1.71, ТМ 2,5 — 2.27.
Сборная Германии
После провала на чемпионате в России немцам было важно доказать, что не всё так плохо в Бундесманшафт, да и Йоахиму Лёву нужно было доказывать, что его не зря оставили на посту главного тренера. В некотором роде немцам это удалось — они провели хороший матч в Мюнхене против новых чемпионов мира французов, имели несколько хороших возможностей для гола, но всё же встреча завершилась вничью 0:0.
Сборная Перу
Южноамериканские сборные пока ещё не начали отборочный цикл на Кубок Америки, поэтому пока вынуждены играть только товарищеские матчи. Перуанцы обидно не попали в плей-офф минувшего мундиаля из-за проигранного матча сборной Дании (0:1), хотя если бы Куэва реализовал пенальти в концовке первого тайма — всё могло сложиться иначе. В прошлый четверг команда Рикардо Гареки играла в Амстердаме со сборной Голландии, где забила быстрый гол и выигрывала до середины второго тайма, но в итоге встреча завершилась поражением 1:2.
Где смотреть матч
Прямая трансляция матча Германия — Перу начнётся в 21:35 по московскому времени на телеканале «Матч! Футбол 3». Текстовая трансляция этой встречи состоится на портале LiveResult.Ru.
Статистика личных встреч
Единственный раз немцы и перуанцы встречались друг с другом на ЧМ-1970, и тогда европейцы на групповом этапе победили со счётом 3:1, благодаря хет-трику Герда Мюллера.
Интересные факты
Сборная Германии выиграла лишь 2 матча из последних десяти (+2=4-4, 8:11);
Сборная Германии выиграла лишь 1 товарищеский матч из последних семи (+1=4-2, 7:8);
Сборная Перу выиграла лишь 1 матч из последних пяти (+1=1-3, 3:4);
Сборная Перу проиграла лишь 1 товарищеский матч из последних 11-ти (+8=2-1, 23:6).
Прогноз от Евро-футбол.ру
Перуанцы умеют здорово упираться в матчах против сильных соперников, но всё же немцам очень важно победить на этом сборе. Но это будет победа скорее всего в 1-2 гола. На больше немцы вряд ли станут тратить сил, да и «инки» вряд ли позволят себя разгромить — в последний раз они проигрывали крупнее чем в 2 гола лишь ноябре 2015-го года. Наш прогноз: «Германия победит в 1 или 2 гола» — коэффициент 2.08  Михаил КРИПАК
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