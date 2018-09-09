Прогноз на матч Германия — Перу: смогут ли немцы обыграть «инков» крупно

Германия — Перу. Прогноз на товарищеский матч (09.09.2018, 21:45 мск).

В небольшом городе Зинсхайм национальная сборная Германии сыграет товарищеский матч со сборной Перу. Немцы в минувший четверг стартовали в Лиге наций домашней ничьей с новыми чемпионами мира, и теперь они настроены порадовать родную публику победой. Букмекеры практически не сомневаются, что хозяева сегодня добьются победы.

Коэффициенты на матч: П1 — 1.25, X — 6.30, П2 — 15.00. ТБ 2,5 — 1.71, ТМ 2,5 — 2.27.

Сборная Германии

После провала на чемпионате в России немцам было важно доказать, что не всё так плохо в Бундесманшафт, да и Йоахиму Лёву нужно было доказывать, что его не зря оставили на посту главного тренера. В некотором роде немцам это удалось — они провели хороший матч в Мюнхене против новых чемпионов мира французов, имели несколько хороших возможностей для гола, но всё же встреча завершилась вничью 0:0.

Сборная Перу

Южноамериканские сборные пока ещё не начали отборочный цикл на Кубок Америки, поэтому пока вынуждены играть только товарищеские матчи. Перуанцы обидно не попали в плей-офф минувшего мундиаля из-за проигранного матча сборной Дании (0:1), хотя если бы Куэва реализовал пенальти в концовке первого тайма — всё могло сложиться иначе. В прошлый четверг команда Рикардо Гареки играла в Амстердаме со сборной Голландии, где забила быстрый гол и выигрывала до середины второго тайма, но в итоге встреча завершилась поражением 1:2.

Где смотреть матч

Прямая трансляция матча Германия — Перу начнётся в 21:35 по московскому времени на телеканале «Матч! Футбол 3». Текстовая трансляция этой встречи состоится на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Единственный раз немцы и перуанцы встречались друг с другом на ЧМ-1970, и тогда европейцы на групповом этапе победили со счётом 3:1, благодаря хет-трику Герда Мюллера

Интересные факты

Сборная Германии выиграла лишь 2 матча из последних десяти (+2=4-4, 8:11);

Сборная Германии выиграла лишь 1 товарищеский матч из последних семи (+1=4-2, 7:8);

Сборная Перу выиграла лишь 1 матч из последних пяти (+1=1-3, 3:4);

Сборная Перу проиграла лишь 1 товарищеский матч из последних 11-ти (+8=2-1, 23:6).